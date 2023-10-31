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31 октября, 19:42

"Трагедия войны": В ЦАХАЛ признали, что не щадят гражданских, обстреливая ХАМАС

ЦАХАЛ признала удар по лагерю беженцев, где погибли и пострадали 400 гражданских

Армия обороны Израиля подтвердила нанесение авиаудара по лагерю беженцев Джебалии в секторе Газа. По словам представителя ЦАХАЛ Ричарда Хехта, целью обстрела был командир палестинской группировки ХАМАС.

Военачальник подчеркнул, что якобы член суннитского движения неспроста находился среди мирных жителей. Лагерь с гражданскими он использовал в качестве живого щита, объяснил Хехт телеканалу CNN. На вопрос журналистов об остальных жертвах удара представитель израильской армии ответил кратко.

"Это трагедия войны", — оправдался пресс-секретарь ЦАХАЛ.

В Белом доме отказались комментировать атаку Израиля на лагерь беженцев в Газе

В Белом доме отказались комментировать атаку Израиля на лагерь беженцев в Газе

По предварительным данным, обстрел лагеря с гражданскими убил и ранил 400 мирных граждан. Об этом ранее сообщило МВД Палестины. Большая часть пострадавших — женщины и дети, добавили в ведомстве.

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ТАСС / Юсеф Мухаммед

Илья Пушкарев
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