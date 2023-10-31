"Трагедия войны": В ЦАХАЛ признали, что не щадят гражданских, обстреливая ХАМАС

Армия обороны Израиля подтвердила нанесение авиаудара по лагерю беженцев Джебалии в секторе Газа. По словам представителя ЦАХАЛ Ричарда Хехта, целью обстрела был командир палестинской группировки ХАМАС.

Военачальник подчеркнул, что якобы член суннитского движения неспроста находился среди мирных жителей. Лагерь с гражданскими он использовал в качестве живого щита, объяснил Хехт телеканалу CNN. На вопрос журналистов об остальных жертвах удара представитель израильской армии ответил кратко.

"Это трагедия войны", — оправдался пресс-секретарь ЦАХАЛ.