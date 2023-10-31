"Трагедия войны": В ЦАХАЛ признали, что не щадят гражданских, обстреливая ХАМАС
ЦАХАЛ признала удар по лагерю беженцев, где погибли и пострадали 400 гражданских
Армия обороны Израиля подтвердила нанесение авиаудара по лагерю беженцев Джебалии в секторе Газа. По словам представителя ЦАХАЛ Ричарда Хехта, целью обстрела был командир палестинской группировки ХАМАС.
Военачальник подчеркнул, что якобы член суннитского движения неспроста находился среди мирных жителей. Лагерь с гражданскими он использовал в качестве живого щита, объяснил Хехт телеканалу CNN. На вопрос журналистов об остальных жертвах удара представитель израильской армии ответил кратко.
"Это трагедия войны", — оправдался пресс-секретарь ЦАХАЛ.
По предварительным данным, обстрел лагеря с гражданскими убил и ранил 400 мирных граждан. Об этом ранее сообщило МВД Палестины. Большая часть пострадавших — женщины и дети, добавили в ведомстве.
ТАСС / Юсеф Мухаммед