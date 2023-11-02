Стереть с лица земли и выстроить заново: Чем закончится операция Израиля в Газе Пока Израиль планомерно уничтожает палестинское население в Газе, западные СМИ уже решают, каким будет послевоенный мир. 1 ноября, 22:40 Чем закончится операция Израиля в Газе. Обложка © Getty Images / Belal Khaled / Anadolu Agency

20 тысяч израильских военных вошли в сектор Газа с 27 октября. Согласно последним сообщениям СМИ, Армия Израиля стоит у ворот города. По всей линии проникновения ЦАХАЛ в секторе Газа усиливаются боестолкновения. Обстрелы и бомбёжки унесли жизни 8306 палестинцев, из них 3457 детей и 2136 женщин. Ранено 21 048 жителей эксклава. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава Газы Ашраф аль-Кудра на брифинге у госпиталя "Аль-Шифа" до нанесения ударов Израиля по лагерю беженцев "Джебалия" на севере сектора Газа. После чего число погибших и раненых превысило 400 человек, половина из которых дети.

Убийство мирных граждан осудил генсек ООН Антониу Гутерриш, напомнив, что все стороны должны соблюдать международное право. Реакция большинства западных политиков продолжает поражать мир своим чудовищным цинизмом и лицемерием. Так, американский сенатор Линдси Грэм в эфире CNN заявил, что у США нет предела потерь среди мирного населения в секторе Газа, чтобы "взять паузу".

— Если бы после Второй мировой войны нас спросили, есть ли предел с точки зрения того, что вы сделали бы, чтобы не позволить Японии и Германии завоевать мир? Что Израиль должен делать в отношении тех, кто стремится уничтожить евреев, каков предел? — предела нет, — ответил Грэм.

Протестующие устраивают демонстрацию в поддержку прекращения огня против палестинцев в Газе на Национальной аллее 18 октября 2023 года в Вашингтоне, США. Фото © Getty Images / Alex Wong

Стоит напомнить, что Израиль с 7 октября применил в секторе Газа более 18 000 тонн взрывчатки, — это соответствует мощности практически 1,5 атомной бомбы, которую в 1945 году США сбросили на Хиросиму.

Мир начинает делиться на два лагеря

Если США и страны ЕС не обращают внимания на геноцид в Газе, то Боливия, Чили и Колумбия отозвали своих послов из Израиля. Иордания, в которой пятую часть населения составляют беженцы из Палестины в разных поколениях, первой из арабских стран разорвала дипломатические связи с Израилем. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал мусульманские государства прекратить экспорт нефти и продовольствия в Израиль, чтобы остановить бомбардировки Газы.

Улицы Газы после авиаударов. Фото © ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER

Йемен нанёс ракетный удар по Израилю. Это заранее проанонсировал официальный представитель ВС генерал Яхья Сари. После объявления Йеменом войны Израилю в Красное море были передислоцированы ракетные катера израильских ВМС. Однако эксперты считают, что действия Йемена, который находится за Саудовской Аравией, из-за территориальной его удалённости означают лишь проявление солидарности, но не являются началом регионального конфликта. При этом заявление президента Египта Ас-Сиси, который предложил Израилю на время операции в Газе переселить её жителей в израильскую пустыню Негев, где проводились ядерные испытания, говорит о качестве этой солидарности.

"Война Израиля в Газе может спровоцировать расширение на Сирию, Йемен и Ливан", предполагают авторы Berliner Zeitung, разбирая удары по Израилю в ходе войны на Ближнем Востоке. Однако большинство западных СМИ уже решают, каким будет новый мир в Газе.

— США и Израиль изучают три варианта будущего сектора Газа после победы над ХАМАС, — сообщает Bloomberg.

США и Израиль изучают три варианта будущего сектора Газа после победы над ХАМАС. Фото © Getty Images / Amir Levy

Согласно первому варианту, предусматривается временный контроль над Газой странами региона при поддержке войск США, Великобритании, Германии и Франции. В идеале в состав миссии должны войти Саудовская Аравия или ОАЭ.

Второй — означает создание миротворческих сил по образцу Многонациональных сил и наблюдателей, которые действуют на Синайском полуострове и вокруг него, обеспечивая выполнение условий мирного договора между Египтом и Израилем. По словам человека, знакомого с этим вопросом, Израиль считает, что эта идея заслуживает рассмотрения. Третий — временное управление полосой под эгидой ООН. Преимущество — в легитимности ООН, но Израиль считает план невыполнимым. По мнению Тель-Авива, от организации мало пользы.

Авторы Андрей Лапенков