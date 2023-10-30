Война Креста и Полумесяца: Почему обострение конфликта в Газе грозит всему миру Политолог Дмитрий Родионов — о том, чем закончится наземная операция в Газе, какие сценарии предусматривает эскалация палестино-израильского конфликта и почему в него могут втянуть другие страны. 29 октября, 22:40 Почему обострение конфликта в Газе грозит всему миру. Обложка © Getty Images / Chris McGrath

Потенциальное вступление в конфликт Ирана

Израиль переступил "красную черту", считает президент Ирана Ибрахим Раиси. "Преступления сионистского режима перешли "красные линии", что может заставить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не делать, но он продолжает оказывать широкую поддержку Израилю", — написал он на своей странице в соцсети. Ранее Раиси заявил в интервью арабской Al Jazeera, что Тегеран не станет следовать предостережениям США о невмешательстве в ситуацию вокруг сектора Газа.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предупредил, что авиаудары США по складам с оружием и боеприпасами в Сирии, принадлежащим, по его словам, Корпусу стражей исламской революции (КСИР), были предупреждающим сигналом для Тегерана.

К слову, Вашингтон уже не в первый раз делает "последнее" предупреждение. Пару недель назад советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS сообщил, что администрация США за последние дни провела серию частных контактов с Ираном, чтобы предостеречь его от эскалации палестино-израильского конфликта.

Однако и Иран не впервые грозит США. Накануне глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян назвал Вашингтон инициатором геноцида палестинского населения и предупредил, что пламя нового витка эскалации палестино-израильского конфликта не пощадит никого. В свою очередь его заместитель Мохаммад Хассан Шейх Оль-Ислами объявил, что, если США нанесут удар по Ирану и связанной с ним инфраструктуре, ответ "превзойдёт всякое воображение".

Наземная фаза операции Израиля

А две недели назад Абдоллахиян пообещал вмешательство ИРИ в конфликт, если Израиль продолжит операцию в секторе Газа и перейдёт к наземному наступлению. Но, кажется, наземное наступление началось ещё в ночь на субботу. Во всяком случае, так сообщили почти все мировые СМИ.

Интересно, что за несколько часов до начала этого наступления газета The New York Times со ссылкой на источники в израильском правительстве утверждала, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался подписать приказ о начале широкомасштабной наземной операции в секторе Газа из опасений лишиться доверия населения в случае её провала.

Однако в тот же день все мировые СМИ раструбили о начале операции: резко интенсифицировали бомбардировки сектора Газа, начались обстрелы с моря, израильские танки начали попытки проникнуть в регион.

Стоит отметить, что из уст представителей ЦАХАЛ словосочетания "наземная операция" при этом не прозвучало. Его всячески избегали. По словам представителя армии Израиля Даниэля Хагари, сухопутные силы Израиля расширяют боевые действия в секторе Газа. Днём позже сам Нетаньяху озвучил новый эвфемизм — "вторая стадия войны".

"Граждане Израиля, вчера вечером наши сухопутные войска прошли через ворота Газы, вошли в логово зла. Это второй этап войны, у которой чётко обозначенные цели: уничтожить военную и политическую инфраструктуру ХАМАС и вернуть заложников", — заявил Нетаньяху в телеобращении к нации.

"Вчера вечером силы ЦАХАЛ вошли на северную территорию сектора Газа и расширили наземные операции. В этих действиях, сопровождающихся шквальным огнём, принимают участие пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские войска. За ночь потерь среди наших сил не зафиксировано", — вот и всё, что мы услышали наутро после начала "наземной операции" от пресс-секретаря ЦАХАЛ. Всё. Ну, ещё сообщил об уничтожении ряда ключевых командиров ХАМАС в ходе ночной операции.

В то же время в ХАМАС уверяют, что противник понёс большие потери. Ни та ни другая сторона не демонстрирует признаков своих побед. Однако, судя по имеющимся в Интернете кадрам, можно сделать вывод, что израильская армия не особо и пыталась зайти в жилую застройку, ограничившись расстрелом передних домов из танков.

Израильское наступление. Фото © Getty Images / Mostafa Alkharouf / Anadolu

Возможно, это была "разведка боем" перед началом реальной операции. А возможно, её имитация. Многие эксперты на Западе предрекают ЦАХАЛ в Газе если не могилу, то огромное число трупов. И американцы не первую неделю всячески отговаривают Тель-Авив от этой самой "наземной операции", если верить западным СМИ. А Израиль, надо понимать, хоть и одна из наиболее политически субъектных стран Коллективного Запада, открыто перечить Вашингтону не будет, опасаясь потерять доверие главного покровителя.

Интересно, что в уже упомянутом мной материале NYT о том, что Нетаньяху отказался утвердить начало операции, говорится, что отказ израильского премьера дать добро свидетельствует о наличии разногласий среди министров и возможности рассмотрения замены плана широкомасштабного вторжения в Газу на несколько операций, которые затрагивают лишь небольшую часть анклава. По словам источников издания, Нетаньяху не торопится самостоятельно одобрять план военных, небезосновательно опасаясь: в случае провала операции в этом обвинят его, что тем более критично на фоне снижающегося общественного доверия к нему.

Каков сценарий втягивания в конфликт других государств

Кстати, то, что мы видели в эти выходные, как раз очень похоже на развитие именно такого сценария. Однако возникает вопрос, как долго это может продолжаться? С самого начала обострения мы наблюдаем, как Тель-Авив задирает ставки. Но ведь есть предел, в конце концов, существуют "красные линии" — те самые, о которых говорил Раиси. Их, безусловно, можно сдвигать, но не бесконечно.

Повышая ставки, Израиль ходит по краю. То же можно сказать и о США, чьи военнослужащие, по некоторым данным, уже участвуют в войне. Как пишет иранское государственное информагентство Tasnim, пять тысяч американских солдат участвовали в операции, начатой Израилем в пятницу. По сведениям агентства, она была осуществлена с участием трёх дивизий и нескольких бригад американской армии.

Конечно, стоит иметь в виду, что это иранское государственное СМИ, так что речь может идти о попытке скомпрометировать США. Но вот экс-советник главы Пентагона — небезызвестный российскому читателю полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор — ещё за несколько дней до начала операции заявил, что американский и израильский спецназ заходил на территорию Газы и был буквально "разорван на куски". Вряд ли Макгрегор тоже работает на Иран.

Конечно, доказательств нет, но и дыма без огня не бывает. Я лично не сомневаюсь, что американцы присутствуют там как минимум в качестве инструкторов и советников, как и на Украине. Но мы знаем, что рядом находятся две тысячи морпехов и две авианосные группы. Зачем? Если в спектакле повесить ружьё на стену, то оно непременно выстрелит.

Кроме того, СМИ сообщают, что Вооружённые силы Германии перебросили более одной тысячи военнослужащих на Ближний Восток, прежде всего на Кипр — якобы для проведения возможной операции по эвакуации граждан ФРГ.

Также появляется информация о том, что Париж направляет в зону конфликта вертолётоносец Tonnerre, способный нести десятки вертолётов и сотни солдат морской пехоты. Кроме того, свои военные группы, боевые корабли, спецназ и боевую авиацию отправляют в регион Великобритания и Австралия.

Хорошо, если никто из них не собирается воевать, если это просто "моральная поддержка" Тель-Авиву или попытка удержать от вмешательства Иран. Но, если курить возле бочки с бензином, может произойти её непреднамеренное возгорание. Совершенно случайно. И тогда угрозы могут превратиться в реальные боевые действия с участием сразу нескольких стран.

Поддержка исламского мира

"Вы хотите войны Креста и Полумесяца?" — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на многотысячном митинге в Стамбуле, обвинив страны Запада в "резне". Понятно, что Турция — страна НАТО и не стала бы воевать против своих коллег по блоку, но и молчать в случае начала масштабной региональной войны она тоже не будет. В любом случае на единстве НАТО можно будет ставить крест.

А возможно, и на самом военном блоке НАТО, который не факт что готов потянуть масштабную войну, в которую, если верить предостережению Эрдогана, может втянуться весь исламский мир. Со схожим прогнозом выступает тот же Макгрегор.

"Если Армия обороны Израиля начнёт крупное наземное вторжение в Газу, все — от Индонезии до Марокко — объединятся в военный альянс против Израиля". А значит, и против США и их вассалов. А это уже третья мировая.

Авторы Дмитрий Родионов