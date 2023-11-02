Байден призвал объявить гуманитарную паузу в конфликте Израиля и ХАМАС

Президент США Джо Байден призвал объявить гуманитарную паузу и приостановить боевые действия между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом он заявил на предвыборном мероприятии в Миннеаполисе, штат Миннесота.

"Я думаю, нам нужна пауза. Пауза означает получение времени для освобождения заключённых", — сказал американский лидер.

При этом Байден уверен, что Израиль имеет право преследовать ХАМАС, ведь движение является террористической организацией. Поэтому, по мнению главы Белого дома, призывы к полному прекращению огня между сторонами являются неактуальными.