Байден призвал объявить гуманитарную паузу в конфликте Израиля и ХАМАС
Президент США Джо Байден призвал объявить гуманитарную паузу и приостановить боевые действия между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом он заявил на предвыборном мероприятии в Миннеаполисе, штат Миннесота.
"Я думаю, нам нужна пауза. Пауза означает получение времени для освобождения заключённых", — сказал американский лидер.
При этом Байден уверен, что Израиль имеет право преследовать ХАМАС, ведь движение является террористической организацией. Поэтому, по мнению главы Белого дома, призывы к полному прекращению огня между сторонами являются неактуальными.
А ранее в Белом доме раскрыли, будут ли США отправлять военных в сектор Газа. При этом сейчас обговаривается возможность размещения там по окончании военных действий какого-то "международного присутствия".
X / President Biden