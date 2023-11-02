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2 ноября, 03:28

Байден призвал объявить гуманитарную паузу в конфликте Израиля и ХАМАС

Президент США Джо Байден призвал объявить гуманитарную паузу и приостановить боевые действия между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом он заявил на предвыборном мероприятии в Миннеаполисе, штат Миннесота.

"Я думаю, нам нужна пауза. Пауза означает получение времени для освобождения заключённых", — сказал американский лидер.

При этом Байден уверен, что Израиль имеет право преследовать ХАМАС, ведь движение является террористической организацией. Поэтому, по мнению главы Белого дома, призывы к полному прекращению огня между сторонами являются неактуальными.

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А ранее в Белом доме раскрыли, будут ли США отправлять военных в сектор Газа. При этом сейчас обговаривается возможность размещения там по окончании военных действий какого-то "международного присутствия".

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X / President Biden

Артур Лапсаков
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