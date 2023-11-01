В Белом доме раскрыли, будут ли отправлять военных в сектор Газа
США не намерены направлять военных в сектор Газа ни сейчас, ни в дальнейшем
Соединённые Штаты не планируют вводить свои войска в сектор Газа "ни сейчас, ни в будущем". Об этом сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Нет никаких планов и намерений размещать американские войска в Газе... но мы обсуждаем с нашими партнёрами, как она будет выглядеть после завершения конфликта", — ответил он на вопрос о вероятности отправки военных США в проблемный регион для урегулирования ситуации или в качестве миротворцев.
По его словам, обговаривается возможность размещения в секторе Газа по окончании военных действий какого-то "международного присутствия". Пока, однако, никаких решений относительно этого не принято.
Ранее сообщалось, что израильские власти обсудили с США возможность отправки многонациональных миротворческих сил в Газу после вытеснения движения ХАМАС с территории. Речь идёт о войсках, куда войдут не только американские, но и британско-французские силы.
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