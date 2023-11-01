В Белом доме раскрыли, будут ли отправлять военных в сектор Газа

Соединённые Штаты не планируют вводить свои войска в сектор Газа "ни сейчас, ни в будущем". Об этом сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Нет никаких планов и намерений размещать американские войска в Газе... но мы обсуждаем с нашими партнёрами, как она будет выглядеть после завершения конфликта", — ответил он на вопрос о вероятности отправки военных США в проблемный регион для урегулирования ситуации или в качестве миротворцев.

По его словам, обговаривается возможность размещения в секторе Газа по окончании военных действий какого-то "международного присутствия". Пока, однако, никаких решений относительно этого не принято.