Израиль и США задумались об отправке миротворцев в Газу

Израильские власти обсудили с США возможность отправки многонациональных миротворческих сил в Газу после вытеснения движения ХАМАС с территории, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, речь идёт о войсках, куда войдут не только американские, но и британско-французские силы. При этом согласно второму предложенному варианту, предполагается создание миротворческих сил по образцу контролирующих мирный договор между Египтом и Израилем от 1979 года. А следуя третьему варианту, Газу могут поставить под контроль ООН.

При этом источник издания подчеркнул, что это лишь обсуждения, которые находятся на ранней стадии, поэтому всё ещё может измениться. Однако некоторые американские чиновники уже сочли планы преждевременными или маловероятными, отметив, что всё вышеперечисленное представляет политическую опасность для главы Белого Дома Джо Байдена, а также других стран, в том числе государств Персидского залива. Сам Байден, кстати, уверен, что политически рискованно подвергать опасности даже небольшой контингент ВС США.

Между тем, пока остаётся неясным вопрос, проявят ли интерес представители арабского мира и будут ли они участвовать в подобных планах.