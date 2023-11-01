"Разумное решение": Блинкен объяснил, кто должен управлять сектором Газа

Палестинская национальная администрация стала бы лучшим вариантом для сектора Газа. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Наиболее разумным решением было бы, чтобы эффективная и обновлённая Палестинская национальная администрация взяла на себя управление и в конечном счёте ответственность за безопасность в секторе Газа", — сказал Блинкен на слушаниях в комитете Сената.

При этом дипломат уверен, что ни ХАМАС, ни Израиль не должны управлять сектором Газа.