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1 ноября, 00:52

Египет опасается беженцев из сектора Газа и пригнал к КПП десятки танков

Times of Israel: Египет разместил десятки танков и бронемашин у КПП Рафах

Египет разместил десятки танков и бронемашин возле контрольно-пропускного пункта Рафах на границе с сектором Газа. Об этом пишет газета Times of Israel.

Такие действия объясняются опасениями Каира из-за возможного наплыва десятков тысяч беженцев. Рядом с границей, как указывают журналисты, видны "десятки транспортных средств".

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Напомним, 1 ноября КПП Рафах — единственный погранпереход между Египтом и сектором Газа — будет открыт для приёма раненых палестинцев. Точное число пострадавших, которых планируют транспортировать, не называлось.

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Wikipedia / Gigi Ibrahim

Артур Лапсаков
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