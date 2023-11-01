Египет опасается беженцев из сектора Газа и пригнал к КПП десятки танков

Египет разместил десятки танков и бронемашин возле контрольно-пропускного пункта Рафах на границе с сектором Газа. Об этом пишет газета Times of Israel.

Такие действия объясняются опасениями Каира из-за возможного наплыва десятков тысяч беженцев. Рядом с границей, как указывают журналисты, видны "десятки транспортных средств".