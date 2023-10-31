КПП на границе Газы обещали открыть на день для вывоза раненых и тяжелобольных в Египет
КПП Рафах на границе Газы будет открыт 1 ноября для приёма раненых палестинцев
Контрольно-пропускной пункт Рафах на границе Египта и сектора Газа откроется 1 ноября для приёма раненых палестинцев, сообщил Al-Qahera al-Ihbarif.
По информации телеканала, КПП откроют для транспортировки "определённого числа" раненых и тяжелобольных граждан Палестины, которые будут первыми с начала эскалации конфликта вокруг анклава.
Тем временем премьер Израиля Нетаньяху заявил, что военные действия ЦАХАЛ в Газе вступили в третью фазу, которая включает расширение наземных операций в анклаве. По последним данным, уже погибло свыше 8,5 тысячи палестинцев, среди них более 3,3 тысячи — дети. Президент РФ Владимир Путин заявил, что эскалация началась с теракта, а вылилась в "месть Израиля по принципу коллективной ответственности". В ЮНИСЕФ назвали сектор Газа "кладбищем для детей" после израильских ударов.
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