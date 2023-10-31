КПП на границе Газы обещали открыть на день для вывоза раненых и тяжелобольных в Египет

Контрольно-пропускной пункт Рафах на границе Египта и сектора Газа откроется 1 ноября для приёма раненых палестинцев, сообщил Al-Qahera al-Ihbarif.

По информации телеканала, КПП откроют для транспортировки "определённого числа" раненых и тяжелобольных граждан Палестины, которые будут первыми с начала эскалации конфликта вокруг анклава.