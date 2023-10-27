Первая иностранная делегация врачей въехала в Газу через Египет
Al Hadath: Первая группа иностранных врачей въехала в Газу через КПП Рафах
Первая иностранная делегация врачей въехала на территорию сектора Газа через египетский контрольно-пропускной пункт Рафах. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
По его данным, в анклав также прибыли десять грузовиков с гуманитарной помощью. Известно, что до перехода через Рафах в Газу медики встретились на египетской территории с представителями ВОЗ. При этом телеканал не уточняет, сколько именно врачей вошло в первую группу, прибывшую в анклав.
Ранее стало известно, что в ночь на 27 октября армия Израиля провела ещё один рейд в центральной части Газы. По информации ЦАХАЛ, его сухопутные войска, истребители и беспилотники совершили удары по объектам ХАМАС, а потом покинули район без потерь.
Напомним, военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось 7 октября после того, как радикалы из движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Тель-Авив в ответ начал массированные бомбардировки Газы, счёт жертвам конфликта идёт на тысячи. Тем временем Израиль рассматривает вопрос о наземной операции в секторе Газа, которая подразумевает полное уничтожение местной инфраструктуры, невзирая на жертвы среди гражданского населения.
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