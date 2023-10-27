Первая иностранная делегация врачей въехала в Газу через Египет

По его данным, в анклав также прибыли десять грузовиков с гуманитарной помощью. Известно, что до перехода через Рафах в Газу медики встретились на египетской территории с представителями ВОЗ. При этом телеканал не уточняет, сколько именно врачей вошло в первую группу, прибывшую в анклав.