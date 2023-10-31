В Израиле подтвердили существование плана по переселению жителей Газы

Израиль признал существование плана по переселению 2,3 миллиона проживающих на территории Газы людей на Синайский полуостров в Египте. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Как уточняется в материалах издания, соответствующий "концептуальный документ" датирован 13 октября. В офисе премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху к нему отнеслись как к гипотетическому плану, при этом один из чиновников, пожелавший остаться анонимным, заявил, что никаких предметных обсуждений со службами безопасности по этому вопросу не велось. Между тем документ не особо понравился палестинской стороне и спровоцировал ещё большую эскалацию в отношениях с Каиром.

План исключает передачу Газы под контроль Палестине или поддержку создания нового правительства анклава. Население хотят переселить в палаточные городки на севере Синая, где появятся постоянные города и гуманитарный коридор. Тем временем в самом еврейском государстве хотят организовать зону безопасности для предотвращения въезда перемещенных палестинцев. При этом о том, какая судьба ожидает Газу после переселения жителей, не уточняется.