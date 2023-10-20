Посол исключил исход миллионов палестинцев со своей земли в Египет
Посол Нофаль: Палестинцы не станут уходить в Египет и останутся на своей земле
Жители обстреливаемого сектора Газа отказываются переселяться в соседние государства, предпочитая оставаться на своей земле. Соответствующее заявление сделал посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.
Комментируя попытки Израиля переместить миллионы палестинцев в другие страны, дипломат подчеркнул, что никто, кроме самого Иерусалима, не заинтересован в таком варианте. Эвакуация гражданских с севера на юг региона также не устроила посла.
"Израильтяне хотят переместить людей в Египет. Палестинцы отказываются, Египет тоже отказывает, Иордания тоже отказывает. Израильтяне хотели, чтобы люди ушли в Египет или Иорданию или куда-нибудь. Мы отказываемся. Это наша земля, так что мы будем стоять там", — добавил Нофаль в беседе с ТАСС.
А между тем эксперты Организации Объединённых Наций углядели в регулярных ударах по сектору Газа признаки надвигающегося геноцида палестинцев. Такое заявление в четверг распространило Управление верховного комиссара ООН по правам человека.
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