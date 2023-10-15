Херш узнал о плане Израиля для 1 млн палестинцев
Херш: Израиль надеется на финансирование Катаром и Египтом лагеря для беженцев
Палестинские дети-беженцы в секторе Газа. Обложка © ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER
Тель-Авив надеется уговорить Катар профинансировать совместно с Египтом палаточный городок для палестинских беженцев на границе сектора Газа. Об этом написал американский журналист Сеймур Херш в своём блоге на платформе Substack со ссылкой на осведомлённый источник.
"Одним из возможных мест для устройства лагеря является давно заброшенный кусок земли в северной части Синайского полуострова неподалёку от границы с Газой. Там располагалось израильское поселение, известное как Ямит, в то время, когда Израиль захватил полуостров после победы в Шестидневной войне 1967 года", — сообщил он, добавив, что в 1982 году, перед тем как возвратить территорию Египту, еврейское государство сровняло поселение с землёй.
На вопрос Херша, зачем Египту соглашаться принять более миллиона беженцев, источник сослался на имеющиеся у США рычаги давления. В частности, он напомнил о ситуации с сенатором от штата Нью-Джерси Робертом Менендесом, обвинённым в помощи египетским властям в обмен на взятки. Однако этот вопрос ещё не решён, уточнил источник.
А ранее Херш сообщил, что город Газа может быть уничтожен израильскими войсками с помощью авиабомб JDAM. По его словам, атака может состояться уже в воскресенье или понедельник.