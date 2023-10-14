ООН: Почти миллион жителей Газы были перемещены за неделю открытого конфликта

За прошедшую с момента обострения конфликта между Израилем и ХАМАС неделю почти миллион жителей Газы были перемещены — и их исход всё ещё продолжается. Об этом сказано в пресс-релизе Агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в соцсетях.