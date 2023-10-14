ООН: Почти миллион жителей Газы были перемещены за неделю открытого конфликта
За прошедшую с момента обострения конфликта между Израилем и ХАМАС неделю почти миллион жителей Газы были перемещены — и их исход всё ещё продолжается. Об этом сказано в пресс-релизе Агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в соцсетях.
"Только за последние 12 часов сотни тысяч людей [в Газе] были перемещены. Исход продолжается, поскольку люди перемещаются в южную часть сектора Газа. За одну неделю был перемещён почти миллион человек", — говорится в публикации.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. 9 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Тель-Авив в нарушении международного права. Он подчеркнул, что главы МИД стран объединения против блокады, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде. 13 октября стало известно, что жители Газы начали эвакуироваться из зоны боевых действий. Сегодня пресс-служба правительства сектора Газа сообщила о том, что армия Израиля нанесла удар по мирным жителям Газы, пытавшимся покинуть территории по требованию израильских властей. По их информации, погибло 70 человек, в основном дети и женщины, а более 200 человек пострадали.
ТАСС / DPA / Wissam Nassar