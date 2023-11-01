Блинкен в пятницу намерен посетить Израиль

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен собирается посетить Израиль, а также другие государства Ближнего Востока. Визит дипломата намечен на 3 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в ведомстве.

По информации неназванного представителя Госдепа, в рамках поездки дипломат проведёт встречу с членами израильского правительства. По завершении переговоров Блинкен направится в турне по странам региона. В каких именно государствах он остановится, в ведомстве не уточнили.