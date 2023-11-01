Блинкен в пятницу намерен посетить Израиль
Reuters: Блинкен намерен совершить визит в Израиль 3 ноября
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен собирается посетить Израиль, а также другие государства Ближнего Востока. Визит дипломата намечен на 3 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в ведомстве.
По информации неназванного представителя Госдепа, в рамках поездки дипломат проведёт встречу с членами израильского правительства. По завершении переговоров Блинкен направится в турне по странам региона. В каких именно государствах он остановится, в ведомстве не уточнили.
Предстоящий визит на Ближний Восток станет не первым для госсекретаря после обострения палестино-израильского конфликта. Самолёт дипломата уже приземлялся в Тель-Авиве 12 октября. Тогда Блинкен посетил сразу семь стран.
В минувший вторник Тель-Авив вновь подвергся ракетному удару со стороны палестинской группировки ХАМАС. По словам членов движения, атака стала ответом на обстрел лагеря с беженцами в секторе Газа, жертвами которого стали женщины и дети.
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