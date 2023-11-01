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31 октября, 23:50

Блинкен в пятницу намерен посетить Израиль

Reuters: Блинкен намерен совершить визит в Израиль 3 ноября

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен собирается посетить Израиль, а также другие государства Ближнего Востока. Визит дипломата намечен на 3 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в ведомстве.

По информации неназванного представителя Госдепа, в рамках поездки дипломат проведёт встречу с членами израильского правительства. По завершении переговоров Блинкен направится в турне по странам региона. В каких именно государствах он остановится, в ведомстве не уточнили.

Предстоящий визит на Ближний Восток станет не первым для госсекретаря после обострения палестино-израильского конфликта. Самолёт дипломата уже приземлялся в Тель-Авиве 12 октября. Тогда Блинкен посетил сразу семь стран.

Протестующие прервали речь Блинкена в Конгрессе криками остановить огонь в Газе

Протестующие прервали речь Блинкена в Конгрессе криками остановить огонь в Газе

В минувший вторник Тель-Авив вновь подвергся ракетному удару со стороны палестинской группировки ХАМАС. По словам членов движения, атака стала ответом на обстрел лагеря с беженцами в секторе Газа, жертвами которого стали женщины и дети.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of State

Илья Пушкарев
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