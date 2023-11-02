Анджелина Джоли осудила за насилие Израиль и поддерживающих его мировых лидеров

Актриса Анджелина Джоли осудила Израиль за удары по мирному населению сектора Газа и назвала мировых лидеров, не выступающих за прекращение огня, причастными к преступлениям.

"Газа уже почти два десятилетия является тюрьмой под открытым небом и быстро превращается в массовую могилу. 40% убитых — ни в чём не повинные дети. <...> На глазах у всего мира и при активной поддержке многих правительств миллионы палестинских гражданских лиц... подвергаются коллективному наказанию и дегуманизации, и всё это в нарушение международного права, лишаясь продовольствия, медикаментов и гуманитарной помощи", — написала в соцсети экс-посол доброй воли и бывший спецпосланник Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Ранее Джоли также писала, что страдания мирных жителей обеих сторон вызывают у неё "ярость и тошноту". По мнению актрисы, мировые лидеры, не требующие прекращения огня на Ближнем Востоке и препятствующие Совету Безопасности ООН, являются соучастниками этих преступлений.