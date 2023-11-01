Генсек ООН жёстко осудил Израиль за убийство сотен палестинцев в лагере беженцев в Джебалии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш шокирован количеством жертв среди мирных палестинцев в результате израильских ударов по лагерю беженцев в Джебалии. Об этом сказал на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

МВД Палестины показало последствия удара Израиля по лагерю беженцев в Аль-Фалуге в Джебалии. Видео © t.me / moigovps

"Генеральный секретарь потрясён ростом уровня жестокости в Газе, в том числе убийством палестинских граждан, включая женщин и детей, в результате ударов Израиля по жилым зонам густонаселённого лагеря беженцев Джебалия, которые произошли вчера и сегодня", — отметил он.