Генсек ООН жёстко осудил Израиль за убийство сотен палестинцев в лагере беженцев в Джебалии
Офис генсека ООН сообщил, что Гутерриш потрясён ударом Израиля по Джебалии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш шокирован количеством жертв среди мирных палестинцев в результате израильских ударов по лагерю беженцев в Джебалии. Об этом сказал на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
МВД Палестины показало последствия удара Израиля по лагерю беженцев в Аль-Фалуге в Джебалии. Видео © t.me / moigovps
"Генеральный секретарь потрясён ростом уровня жестокости в Газе, в том числе убийством палестинских граждан, включая женщин и детей, в результате ударов Израиля по жилым зонам густонаселённого лагеря беженцев Джебалия, которые произошли вчера и сегодня", — отметил он.
По его словам, Гутерриш "решительно осуждает убийство мирных граждан", а также призывает обе стороны прекратить огонь и продолжающееся кровопролитие. Генсек требует от палестинцев немедленно освободить всех заложников, а от Израиля — открыть гуманитарные коридоры в сектор Газа для помощи местному населению.
Напомним, израильская армия дважды нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. В первый раз погибло и пострадало как минимум 400 человек, среди них много женщин и детей. Палестинская сторона сообщила и о гибели семи заложников в Джебалии. В ЦАХАЛ признали, что не щадят гражданских, обстреливая ХАМАС. Во второй раз под израильскими ударами погибли десятки мирных палестинцев.
ТАСС / AP / Abed Khaled