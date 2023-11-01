Политолог объяснил, почему Израилю не удастся искоренить ХАМАС

Израилю необходимо обеспечить управление территориями сектора Газа, чтобы победить ХАМАС, рассказал политолог Алексей Макаркин. Он отметил, что в условиях нарастающих протестов важно не только одержать военную победу, но и назначить новое руководство.

"Победа для Газы — это сохранение власти движения ХАМАС. ХАМАС готово на жертвы, готово к сопротивлению, оно готовилось к этому годами. Поэтому для Газы победа, если там останется ХАМАС, ослабленный, может быть. Как организацию ХАМАС уничтожить невозможно, сейчас Израиль попытается уничтожить её власть на конкретной территории. Это порождает целый ряд проблем", — указал политолог.

ХАМАС укоренилось в секторе Газа во всех отношениях, считает собеседник RuNews24.ru. В политическом и общественном контексте радикальное движение укрепилось в головах у населения, поэтому заменить его будет крайне сложно, чтобы эскалация конфликта не продолжалась, добавил Макаркин.

По словам эксперта, в качестве новой власти можно выбрать руководителя ФАТХ Махмуда Аббаса, который является официальным главой Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан. Однако Газу Аббас не контролирует, а если он въедет на палестинские территории под флагом Израиля, то упадёт в глазах граждан, заявил политолог.

По мнению эксперта, создание международной администрации — вариант тоже провальный. Макаркин считает, что граждане не воспримут всерьёз новоиспечённую власть. А прямое израильское правление вообще не рассматривается из-за бойни, которую устроила ЦАХАЛ, подытожил Макаркин.