В ЦАХАЛ сообщили об ожесточённых боях с ХАМАС в глубине сектора Газа

Подразделения израильской армии углубились в сектор Газа и ведут интенсивные бои с членами палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ углубляется в сектор Газа, ведя бои с ХАМАС. Видео © T.me / idf_telegram

Также в публикации сказано, что военные Израиля ударили по форпосту ХАМАС на севере Газы. После этой атаки объединённые силы ЦАХАЛ во главе с сухопутными войсками вступили в затяжные боестолкновения.

"Армия обороны Израиля уничтожила десятки бомбардировщиков, противотанковые пусковые отряды и противотанковые пусковые посты", — заявляют представители ЦАХАЛ.

Кроме того, к настоящему времени солдаты армии Израиля зачистили ряд наблюдательных пунктов ХАМАС, захватив значительное количество боеприпасов. В частности, были захвачены оружие и прочие грузы палестинского движения.