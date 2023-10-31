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31 октября, 13:49

В ЦАХАЛ сообщили об ожесточённых боях с ХАМАС в глубине сектора Газа

Подразделения израильской армии углубились в сектор Газа и ведут интенсивные бои с членами палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ углубляется в сектор Газа, ведя бои с ХАМАС. Видео © T.me / idf_telegram

Также в публикации сказано, что военные Израиля ударили по форпосту ХАМАС на севере Газы. После этой атаки объединённые силы ЦАХАЛ во главе с сухопутными войсками вступили в затяжные боестолкновения.

"Армия обороны Израиля уничтожила десятки бомбардировщиков, противотанковые пусковые отряды и противотанковые пусковые посты", заявляют представители ЦАХАЛ.

Кроме того, к настоящему времени солдаты армии Израиля зачистили ряд наблюдательных пунктов ХАМАС, захватив значительное количество боеприпасов. В частности, были захвачены оружие и прочие грузы палестинского движения.

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Ранее сегодня в армии Израиля сообщили о том, что более 800 тысяч мирных палестинцев эвакуировались из северной части сектора Газа. В ЦАХАЛ добавил, что представители ХАМАС помешали эвакуироваться многим мирным жителям Газы.

Обложка ©

T.me / idf_telegram

Юрий Лысенко
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