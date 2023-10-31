Израиль ввёл в Газу армию из 20 тысяч солдат в рамках наземной операции

Израиль ввёл более 20 тысяч военных в сектор Газа с 27 октября, когда была расширена наземная операция. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал Axios.

По данным портала, в секторе Газа сейчас находятся минимум две бронетанковые и пехотные дивизии ЦАХАЛ. В материале также говорится, что израильские военные используют источники информации в Газе для поиска и освобождения заложников.