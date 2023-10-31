Израиль ввёл в Газу армию из 20 тысяч солдат в рамках наземной операции
Axios: Более 20 тысяч военных Израиля вошли в сектор Газа с 27 октября
Израиль ввёл более 20 тысяч военных в сектор Газа с 27 октября, когда была расширена наземная операция. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал Axios.
По данным портала, в секторе Газа сейчас находятся минимум две бронетанковые и пехотные дивизии ЦАХАЛ. В материале также говорится, что израильские военные используют источники информации в Газе для поиска и освобождения заложников.
Сегодня утром Израиль объявил о расширении масштабов наземной операции в секторе Газа. Позже в ЦАХАЛ сообщили об ожесточённых боях с ХАМАС в глубине сектора Газа. Также сказано, что к настоящему времени солдаты армии Израиля зачистили ряд наблюдательных пунктов ХАМАС, захватив значительное количество боеприпасов.
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