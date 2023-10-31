В ЦАХАЛ заявили о перехвате ракеты класса "земля – земля" над Красным морем
Израильский противоракетный комплекс дальнего радиуса действия "Стрела" сбил ракету класса "земля – земля" в районе Красного моря, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Подчёркивается, что речь идёт о первом боевом применении данной системы с начала нынешнего обострения.
"Ракета класса "земля – земля" была запущена по израильской территории из района Красного моря и была успешно перехвачена системой дальнего радиуса действия "Стрела", — рассказали там.
Тем временем ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа. По данным иранских СМИ, в ней приняли участие тысячи военнослужащих ВС США. В Пентагоне это, разумеется, опровергают.
ТАСС / EPA / ATEF SAFADI