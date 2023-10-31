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31 октября, 12:37

В ЦАХАЛ заявили о перехвате ракеты класса "земля – земля" над Красным морем

Израильский противоракетный комплекс дальнего радиуса действия "Стрела" сбил ракету класса "земля – земля" в районе Красного моря, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Подчёркивается, что речь идёт о первом боевом применении данной системы с начала нынешнего обострения.

"Ракета класса "земля – земля" была запущена по израильской территории из района Красного моря и была успешно перехвачена системой дальнего радиуса действия "Стрела", — рассказали там.

"У победы своя цена": Генштаб Израиля объяснил, с чем связано проведение наземной операции в Газе

"У победы своя цена": Генштаб Израиля объяснил, с чем связано проведение наземной операции в Газе

Тем временем ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа. По данным иранских СМИ, в ней приняли участие тысячи военнослужащих ВС США. В Пентагоне это, разумеется, опровергают.

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ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Матвей Константинов
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