Правозащитники подтвердили использование Израилем боеприпасов с белым фосфором

Использование Израилем запрещённых боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа и в перестрелках с Ливаном подтвердила международная правозащитная организация Amnesty International. Там также указали, что видео со взрывами таких снарядов являются достоверными.

"Мы, Amnesty International, подтвердили использование белого фосфора и в секторе Газа, и в Ливане", — сказала старший кризисный советник Amnesty International Донателла Ровера в эфире телеканала Sky News.

В организации указали, что убедились в правдивости видео, на которых взрываются артиллерийские снаряды с белым фосфором в секторе Газа и Ливане. Ровера отметила, что в Ливане из-за применения белого фосфора пострадало по меньшей мере девять человек. Таковы данные местных медиков.