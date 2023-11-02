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2 ноября, 12:28

Правозащитники подтвердили использование Израилем боеприпасов с белым фосфором

Использование Израилем запрещённых боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа и в перестрелках с Ливаном подтвердила международная правозащитная организация Amnesty International. Там также указали, что видео со взрывами таких снарядов являются достоверными.

"Мы, Amnesty International, подтвердили использование белого фосфора и в секторе Газа, и в Ливане", — сказала старший кризисный советник Amnesty International Донателла Ровера в эфире телеканала Sky News.

Найдены доказательства применения Израилем запрещённых ядовитых снарядов в Ливане и Газе

Найдены доказательства применения Израилем запрещённых ядовитых снарядов в Ливане и Газе

В организации указали, что убедились в правдивости видео, на которых взрываются артиллерийские снаряды с белым фосфором в секторе Газа и Ливане. Ровера отметила, что в Ливане из-за применения белого фосфора пострадало по меньшей мере девять человек. Таковы данные местных медиков.

А ранее о применении военнослужащими Израиля боеприпасов с белым фосфором заявили в Министерстве иностранных дел Палестины. В подтверждение ведомство опубликовало видео, снятое в одном из зданий на этой территории.

Обложка ©

Getty Images / Mohammed Dahman

Илья Суриков
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