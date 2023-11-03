Израиль решил разорвать все контакты с сектором Газа

Тель-Авив прекращает все контакты с сектором Газа. В частности, как следует из заявления канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, жителям анклава запретят работать в стране. Такое решение принял военно-политический кабинет Израиля.

"Израиль прекращает все контакты с сектором Газа. Палестинских рабочих из Газы больше не будет в Израиле, а рабочие, находившиеся в Израиле в день начала войны, будут возвращены в Газу", — сообщается в канцелярии.

Также указано, что из всех денег для Палестины в еврейском государстве вычтут средства, предназначавшиеся для Газы.