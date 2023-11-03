Израиль решил разорвать все контакты с сектором Газа
Тель-Авив прекращает все контакты с сектором Газа. В частности, как следует из заявления канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, жителям анклава запретят работать в стране. Такое решение принял военно-политический кабинет Израиля.
"Израиль прекращает все контакты с сектором Газа. Палестинских рабочих из Газы больше не будет в Израиле, а рабочие, находившиеся в Израиле в день начала войны, будут возвращены в Газу", — сообщается в канцелярии.
Также указано, что из всех денег для Палестины в еврейском государстве вычтут средства, предназначавшиеся для Газы.
Ожесточённое противостояние Израиля и ХАМАС началось 7 октября. Стороны несут колоссальные потери: их счёт идёт на тысячи. Известно, что военные Армии обороны Израиля находятся на территории города Газа и полностью окружили его. Израильские военные атакуют позиции палестинского движения, его командные пункты, инфраструктуру для пуска ракет, а также уничтожают членов группировки в ближних боях.
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