В ЦАХАЛ заявили о полном окружении Газы

Израильские военные завершили окружение города Газа на севере анклава. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Бойцы Армии обороны Израиля закончили окружение Газы. Они полностью окружили город", — сказал он в ходе брифинга.

Хагари добавил, что израильские военные атакуют позиции палестинского движения ХАМАС, его командные пункты, инфраструктуру для пуска ракет, а также уничтожают членов группировки в ближних боях.

Город Газа является административным центром сектора Газа. До начала войны его население составляло около 600 тысяч человек.