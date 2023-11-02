В ЦАХАЛ заявили о полном окружении Газы
Пресс-секретарь ЦАХАЛ Хагари: Армия Израиля завершила окружение Газы
Израильские военные завершили окружение города Газа на севере анклава. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
"Бойцы Армии обороны Израиля закончили окружение Газы. Они полностью окружили город", — сказал он в ходе брифинга.
Хагари добавил, что израильские военные атакуют позиции палестинского движения ХАМАС, его командные пункты, инфраструктуру для пуска ракет, а также уничтожают членов группировки в ближних боях.
Город Газа является административным центром сектора Газа. До начала войны его население составляло около 600 тысяч человек.
Накануне стало известно, что военные Израиля прорвали линию обороны на севере сектора Газа. А сегодня же несколько часов назад сообщалось, что израильская армия зашла в город Газа.
Противостояние ХАМАС и ЦАХАЛ началось 7 октября, и с каждым днём конфликт становится всё масштабнее и кровопролитнее. В ООН сообщали, что около 70% всех погибших в секторе Газа — женщины и дети, а общее число жертв в анклаве приближается к десяти тысячам. В Израиле, по данным местных властей, погибло более 1300 человек.
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