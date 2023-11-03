"Хезболла" может объявить войну Израилю, пишут СМИ

Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболла" Хасан Насрулла в пятницу, 3 ноября, выступит с речью впервые с начала обострения палестино-израильского конфликта. Как сообщает египетская газета Veto, не исключено, что он может объявить войну Израилю или же частичную переброску сил для спецопераций против еврейского государства, но без полноценного открытия фронта.

По данным издания, начало выступления Насруллы запланировано на 16:00 по московскому времени. Ожидается, что его речь будет посвящена последним событиям на Ближнем Востоке, в особенности ситуации в секторе Газа. Журналисты отмечают, что это будет первое публичное появление генсека "Хезболлы" за более чем два месяца. В своём предыдущем выступлении, которое состоялось в конце августа, Насрулла заявил, что Тель-Авив должен понять, что территория Ливана не станет снова "ареной для убийств".

Тем временем израильская армия завершила окружение административного центра сектора Газа и вошла в город. По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, в населённом пункте работают сапёры, которые занимаются разминированием и уничтожением неразорвавшихся боеприпасов, чтобы позволить войскам более свободно передвигаться по городу.