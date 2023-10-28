Лавров заявил о страхе Запада перед выращенным им на Украине "монстром"
Запад начинает волноваться из-за того, какого монстра он "вырастил" на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил", — подчеркнул глава МИД в интервью БелТА, добавив, что Владимир Зеленский и его сподвижники уже мало слушаются и больше жалуются на то, что им не хватает оружия и денег.
Ранее Лавров заявил, что тема украинского конфликта уже надоела многим в Европе, но власти стран ЕС продолжают внушать самим себе, что "Киев победит". Кроме того, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что министры иностранных дел в Евросоюзе начали говорить об усталости от украинского конфликта. По словам венгерского дипломата, стало очень сложно поддерживать интерес к противостоянию России и Украины, что лишний раз подчёркивает необходимость скорейшего достижения мира. А до этого и в Кремле заявили об эмоциональной усталости на Западе от поддержки Киева и объяснили этим снижение объёмов военной помощи ВСУ.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ