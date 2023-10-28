Лавров заявил о страхе Запада перед выращенным им на Украине "монстром"

Запад начинает волноваться из-за того, какого монстра он "вырастил" на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил", — подчеркнул глава МИД в интервью БелТА, добавив, что Владимир Зеленский и его сподвижники уже мало слушаются и больше жалуются на то, что им не хватает оружия и денег.