В Евросоюзе заговорили об усталости от украинского конфликта
Сийярто: Главы МИД стран ЕС заговорили об усталости от конфликта на Украине
Многие министры иностранных дел стран Евросоюза начали говорить об усталости от украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с коллегами в Люксембурге. Он отметил, что тема Украины была второй на этом совещании, всё внимание было приковано к обсуждению ситуации на Ближнем Востоке.
"Я хотел бы начать с того факта, что многие из моих коллег говорят об усталости от Украины", — сказал Сийярто в разговоре с журналистами.
Венгерский министр отметил, что интерес общественности и СМИ к конфликту на Украине поддерживать всё сложнее и сложнее, что в свою очередь лишний раз подчёркивает необходимость скорейшего достижения мира.
Кстати, ранее глава украинского Минфина Сергей Марченко констатировал усталость Запада от помощи Киеву. По его словам, многие политики из ЕС и США и вовсе хотели бы забыть о вооружённом конфликте на Украине. А до этого и в Кремле заявили об эмоциональной усталости на Западе от поддержки Киева и объяснили этим снижение объёмов военной помощи ВСУ. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это неизбежный процесс, поскольку технические возможности, как и деньги, "имеют свойство заканчиваться".
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