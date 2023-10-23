В Евросоюзе заговорили об усталости от украинского конфликта

Многие министры иностранных дел стран Евросоюза начали говорить об усталости от украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с коллегами в Люксембурге. Он отметил, что тема Украины была второй на этом совещании, всё внимание было приковано к обсуждению ситуации на Ближнем Востоке.

"Я хотел бы начать с того факта, что многие из моих коллег говорят об усталости от Украины", — сказал Сийярто в разговоре с журналистами.

Венгерский министр отметил, что интерес общественности и СМИ к конфликту на Украине поддерживать всё сложнее и сложнее, что в свою очередь лишний раз подчёркивает необходимость скорейшего достижения мира.