В Киеве пожаловались на большую усталость и слабость Запада
В Минфине Украины констатировали усталость Запада от помощи Киеву
Глава украинского Минфина Сергей Марченко пожаловался на то, что страны-партнёры начали уставать от финансовой и военной поддержки Киева. По его словам, многие западные политики и вовсе хотели бы забыть о вооружённом конфликте на Украине.
"Я вижу большую усталость, вижу большую слабость среди наших партнёров. Сейчас приходится прилагать в два раза больше усилий, чем раньше, чтобы получить какую-либо помощь", — сказал Марченко в интервью агентству Reuters в кулуарах заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка в Марракеше (Марокко).
Украинский министр пояснил, что такая ситуация сложилась из-за "геополитического сдвига" в разных странах. В частности, по его словам, уровень поддержки Незалежной падает на фоне грядущих президентских выборов в США и выборов в Европарламент (обе кампании состоятся в 2024 году).
Ранее в западных СМИ появился материал о том, что ВСУ находятся на грани провала из-за отсутствия успехов на фронте и уменьшения объёмов западной помощи. Авторы статьи отметили, что, несмотря на "передовое вооружение" от Запада, украинская армия ослабевает с каждым днём.
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