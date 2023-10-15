В Киеве пожаловались на большую усталость и слабость Запада

Глава украинского Минфина Сергей Марченко пожаловался на то, что страны-партнёры начали уставать от финансовой и военной поддержки Киева. По его словам, многие западные политики и вовсе хотели бы забыть о вооружённом конфликте на Украине.

"Я вижу большую усталость, вижу большую слабость среди наших партнёров. Сейчас приходится прилагать в два раза больше усилий, чем раньше, чтобы получить какую-либо помощь", — сказал Марченко в интервью агентству Reuters в кулуарах заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка в Марракеше (Марокко).

Украинский министр пояснил, что такая ситуация сложилась из-за "геополитического сдвига" в разных странах. В частности, по его словам, уровень поддержки Незалежной падает на фоне грядущих президентских выборов в США и выборов в Европарламент (обе кампании состоятся в 2024 году).