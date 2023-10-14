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14 октября, 14:05

"Тони, что за непорядок?": Кулеба рассказал о звонке Блинкену из-за ухода McDonald's с Украины

Кулеба похвастался, что уговорил Блинкена вернуть McDonald's на Украину

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба с гордостью признался, что позвонил госсекретарю США Энтони Блинкену и потребовал вернуть McDonald's на Украину. Об этом он рассказал телеканалу "1+1".

"Я еду в машине и смотрю, что все закрыты McDonald's. И я задумался: в России — понятно, почему нет, а у нас почему нет? <…> И да, я позвонил Блинкену по другим вопросам и в конце говорю: "Тони, а что за непорядок? Что это за отношение такое к нам?" — пояснил Кулеба.

Политик отметил, что не питается в McDonald's, однако считает наличие этих заведений в стране сигналом для инвесторов, что "тут можно работать". По мнению Кулебы, было несправедливо закрывать кафе на Украине, отпугивая другие иностранные компании.

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Напомним, в сентябре Блинкен посетил Киев и Кулеба отвёл его перекусить в McDonald's. Там украинский политик рассказал, как в студенческие годы любил спасаться американским фастфудом от похмелья.

Обложка ©

ТАСС / AP / Brendan Smialowski

Татьяна Миссуми
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