"Тони, что за непорядок?": Кулеба рассказал о звонке Блинкену из-за ухода McDonald's с Украины

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба с гордостью признался, что позвонил госсекретарю США Энтони Блинкену и потребовал вернуть McDonald's на Украину. Об этом он рассказал телеканалу "1+1".

"Я еду в машине и смотрю, что все закрыты McDonald's. И я задумался: в России — понятно, почему нет, а у нас почему нет? <…> И да, я позвонил Блинкену по другим вопросам и в конце говорю: "Тони, а что за непорядок? Что это за отношение такое к нам?" — пояснил Кулеба.

Политик отметил, что не питается в McDonald's, однако считает наличие этих заведений в стране сигналом для инвесторов, что "тут можно работать". По мнению Кулебы, было несправедливо закрывать кафе на Украине, отпугивая другие иностранные компании.