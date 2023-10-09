В Киеве пригрозили "неприятным разговором" всем тем, кто заикнётся о территориальных уступках РФ
Кулеба пригрозил "неприятным разговором" тем, кто предложит ему переговоры с РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил "неприятным разговором" всем тем, кто предложит ему обсудить вопросы территориальных уступок в рамках возможных переговоров с российской стороной. Однако, по его словам, пока на горизонте ещё не появились такие "раздражители", чтобы его "мозг переключился" на данную тему.
"Пока украинский пограничник не вернётся на последний погранпункт на востоке Украины или на острове Тузла, мой месседж к тем, кто решится предложить какие-либо территориальные уступки, — даже не думайте об этом. Если кто-нибудь решится со мной о таком говорить, у нас будет неприятный разговор", — сказал Кулеба в интервью украинской версии журнала Forbes.
К слову, Москва не раз заявляла, что никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Однако, как обращал внимание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, с учётом нынешней позиции киевского режима предпосылок к мирному урегулированию конфликта на сегодняшний день пока нет. В Кремле неоднократно отмечали, что Украина не хочет мира, пока её используют в качестве инструмента в войне Запада с Россией.
ТАСС / EPA / OLEG PETRASYUK