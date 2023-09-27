Запад раздумывает над заменой Зеленского, узнали СМИ

К слову, Москва не раз заявляла, что никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Однако, как обращал внимание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, с учётом нынешней позиции киевского режима предпосылок к мирному урегулированию конфликта на сегодняшний день пока нет. В Кремле неоднократно отмечали, что Украина не хочет мира, пока её используют в качестве инструмента в войне Запада с Россией.