Запад раздумывает над заменой Зеленского, узнали СМИ
DikGazete: Запад готовит замену Зеленскому, чтобы начать переговоры с Россией
Западные страны думают над отставкой Владимира Зеленского для начала переговоров с Россией. Об этом сообщает DikGazete.
"Скорее всего, Зеленскому в силу положения, в котором он сейчас находится в глазах мирового сообщества, готовят замену", — сказано в материале издания.
К слову, Москва не раз заявляла, что никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Однако, как обращал внимание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, с учётом нынешней позиции киевского режима предпосылок к мирному урегулированию конфликта на сегодняшний день пока нет. В Кремле неоднократно отмечали, что Украина не хочет мира, пока её используют в качестве инструмента в войне Запада с Россией.
ТАСС / AP / Sean Kilpatrick