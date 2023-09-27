В Испании уличили Зеленского в страхе из-за возможного корейского сценария на Украине

Раскол Украины на две части в результате кризиса всерьёз пугает Владимира Зеленского. При таком сценарии страна повторит историю Кореи, которая разделилась на враждующие между собой Север и Юг, считают авторы испанского издания País.

Журналисты напомнили, что государству давно пророчили подобную участь. Даже секретарь СНБО Украины Алексей Данилов однажды рассказал, как Киеву предлагали вариант с разделением.

"Украина боится, что конфликт может привести к разделению страны, как это произошло на Корейском полуострове. В политических дебатах о будущем Украины появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части", — написал автор статьи Кристиан Сэгура.