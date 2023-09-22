"Ему бросили вызов дома": В США предрекли Зеленскому "очень мрачное" будущее
Экс-разведчик Риттер: Зеленского хотят отстранить от власти из-за провалов ВСУ
Владимира Зеленского хотят отстранить из-за провалов ВСУ на фронте и разорения страны. Такое заявление сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue works.
"Ему бросили вызов дома. Его политическое будущее под большим вопросом. <...> Вопрос сейчас не в том, когда начнётся коллапс ВСУ, это произойдёт рано или поздно. Главное, когда падёт украинское правительство", — считает Риттер.
Американский экс-разведчик также напомнил, что под командованием Зеленского украинская армия лишилась более 400 тысяч бойцов и потеряла значительный объём западного вооружения. Все эти факторы делают его будущее "очень мрачным", заключил Риттер.
Ранее СМИ узнали об истерике Зеленского на Генассамблее ООН. По данным агентства Bloomberg, во время частных разговоров он "был очень эмоционален и яростно критиковал страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют оружие". В Госдуме же заявили, что подобное поведение Зеленского свидетельствует о безвыходном положении Киева.
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