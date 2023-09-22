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22 сентября, 18:41

"Ему бросили вызов дома": В США предрекли Зеленскому "очень мрачное" будущее

Экс-разведчик Риттер: Зеленского хотят отстранить от власти из-за провалов ВСУ

Владимира Зеленского хотят отстранить из-за провалов ВСУ на фронте и разорения страны. Такое заявление сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue works.

"Ему бросили вызов дома. Его политическое будущее под большим вопросом. <...> Вопрос сейчас не в том, когда начнётся коллапс ВСУ, это произойдёт рано или поздно. Главное, когда падёт украинское правительство", — считает Риттер.

Американский экс-разведчик также напомнил, что под командованием Зеленского украинская армия лишилась более 400 тысяч бойцов и потеряла значительный объём западного вооружения. Все эти факторы делают его будущее "очень мрачным", заключил Риттер.

На Западе в выступлении Зеленского в ООН увидели "глубокое отчаяние"

На Западе в выступлении Зеленского в ООН увидели "глубокое отчаяние"

Ранее СМИ узнали об истерике Зеленского на Генассамблее ООН. По данным агентства Bloomberg, во время частных разговоров он "был очень эмоционален и яростно критиковал страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют оружие". В Госдуме же заявили, что подобное поведение Зеленского свидетельствует о безвыходном положении Киева.

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President.gov.ua

Наталья Исакова
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