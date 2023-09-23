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23 сентября, 03:38

В Крыму посмеялись над заявлением Зеленского, мечтающего о границах 1991 года

Глава Госсовета Крыма Константинов: Процесс распада Украины всё ещё продолжается

Заявление Владимира Зеленского о намерении вернуть Украину к границам 1991 года совершенно безграмотно, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА "Новости".

"Зеленский не в курсе, что в 1991 году у Украины не было никаких "международно признанных границ". Оно и понятно: в "95-м квартале" этому не учили. Но это так — констатация его абсолютной правовой безграмотности. Я убеждён, что распад Украины уже произошёл, дальнейший её распад неотвратим", — заявил Константинов.

Он сообщил, что конструкторы киевского режима приложили все усилия, чтобы уничтожить украинское государство, превратив территорию в расходный материал для западной геополитики. Константинов считает, что "гиена Европы уже почуяла падаль и сделала стойку".

Захарова сравнила Зеленского с Доктором Зло за образ на Совбезе ООН

Захарова сравнила Зеленского с Доктором Зло за образ на Совбезе ООН

Ранее Лайф писал, что на заседании Совбеза Организации Объединённых Наций Владимир Зеленский выдвинул два требования к России для прекращения боевых действий на территории Украины. В частности, он потребовал от Москвы вывести ВС РФ с территории "в пределах Украины 1991 года".

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t.me / Zelenskiy / Official

Анатолий Симоненко
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