Заявление Владимира Зеленского о намерении вернуть Украину к границам 1991 года совершенно безграмотно, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА "Новости".

"Зеленский не в курсе, что в 1991 году у Украины не было никаких "международно признанных границ". Оно и понятно: в "95-м квартале" этому не учили. Но это так — констатация его абсолютной правовой безграмотности. Я убеждён, что распад Украины уже произошёл, дальнейший её распад неотвратим", — заявил Константинов.

Он сообщил, что конструкторы киевского режима приложили все усилия, чтобы уничтожить украинское государство, превратив территорию в расходный материал для западной геополитики. Константинов считает, что "гиена Европы уже почуяла падаль и сделала стойку".