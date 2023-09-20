Захарова сравнила Зеленского с Доктором Зло за образ на Совбезе ООН
Захарова: Присутствие Зеленского на заседании ООН — удар по логике
Владимир Зеленский. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире телеканала "Россия-1", что присутствие Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН противоречит логике самой организации.
"Конечно, это удар по самой логике ООН. Безусловно, это удар не только по процедурным вопросам. Мне кажется, наш постпред [Василий Небензя] уже великолепно всё аргументировал", — сказала она.
Захарова также отметила, что в данной ситуации есть и позитивный момент, поскольку наблюдаемая картинка, которую видит весь мир, идеально отражает ситуацию.
"Теперь ближайший союзник США выглядит вот так, как обычно выглядел Доктор Зло или все, кто в американских фильмах изображал роль самых страшных злодеев. И он же, собственно говоря, присутствует в абсолютно трагикомичном фарсе на заседании СБ ООН", — указала Захарова, заметив, что именно так обычно показывают воплощение зла на американских киноэкранах.
Ранее сообщалось, что делегация России во главе с постпредом при ООН Василием Небензей была в зале Совбеза в ходе выступления Владимира Зеленского. Лавров в это время отсутствовал. А уже в процессе своего выступления глава МИД РФ заявил, что западные страны несут ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны, так как они сорвали выполнение Минских соглашений по урегулированию конфликта.