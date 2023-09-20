Захарова сравнила Зеленского с Доктором Зло за образ на Совбезе ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире телеканала "Россия-1", что присутствие Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН противоречит логике самой организации.

"Конечно, это удар по самой логике ООН. Безусловно, это удар не только по процедурным вопросам. Мне кажется, наш постпред [Василий Небензя] уже великолепно всё аргументировал", — сказала она.

Захарова также отметила, что в данной ситуации есть и позитивный момент, поскольку наблюдаемая картинка, которую видит весь мир, идеально отражает ситуацию.