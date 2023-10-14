Украина находится на грани из-за отсутствия успехов на фронте, пишут западные СМИ

Армия Украины находится на грани провала из-за отсутствия успехов на фронте и уменьшения западной помощи, сказано в статье The Statesman.

"Киев надеялся на быстрое завершение боевых действий, но сейчас перед ним стоит вопрос выживания. Зеленский заявил, что украинцам нужно научиться жить в условиях войны, как это делает Израиль. Отличие между странами в том, что Украина не производит вооружение и полностью полагается на щедрость Запада, которая теперь под вопросом", — говорится в публикации.

Авторы статьи отметили, что, несмотря на "передовое вооружение" от Запада, украинская армия ослабевает с каждым днём.

Евросоюзу невыгодно затягивать конфликт, однако, чтобы провести мирные переговоры, Украина должна занять лидирующую позицию, сказано в статье. Авторы добавили, что это делает ситуацию тупиковой, а усталость от конфликта лишает Киев помощи Запада, на которую он полагается.