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Регион
Опубликовано 14 октября 2023, 10:18
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Украина находится на грани из-за отсутствия успехов на фронте, пишут западные СМИ

The Statesman: Зеленский находится на грани из-за ситуации на фронте

Армия Украины находится на грани провала из-за отсутствия успехов на фронте и уменьшения западной помощи, сказано в статье The Statesman.

"Киев надеялся на быстрое завершение боевых действий, но сейчас перед ним стоит вопрос выживания. Зеленский заявил, что украинцам нужно научиться жить в условиях войны, как это делает Израиль. Отличие между странами в том, что Украина не производит вооружение и полностью полагается на щедрость Запада, которая теперь под вопросом", говорится в публикации.

Авторы статьи отметили, что, несмотря на "передовое вооружение" от Запада, украинская армия ослабевает с каждым днём.

Евросоюзу невыгодно затягивать конфликт, однако, чтобы провести мирные переговоры, Украина должна занять лидирующую позицию, сказано в статье. Авторы добавили, что это делает ситуацию тупиковой, а усталость от конфликта лишает Киев помощи Запада, на которую он полагается.

Украину разочаровали плохими новостями из Конгресса США после неудач ВСУ
Украину разочаровали плохими новостями из Конгресса США после неудач ВСУ

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал и другую причину уменьшения вливаний в Украину со стороны США. Он отметил, что Владимир Зеленский с жадностью смотрит на помощь Израилю из Вашингтона, опасаясь лишиться прежнего уровня поддержки. На фоне произошедшего политик даже засобирался на Ближний Восток.

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ТАСС / ЕРА / OLIVIER MATTHYS

Александра Мышляева
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