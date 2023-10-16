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16 октября, 11:03

Всё больше украинцев ощущают усталость Запада от Зеленского и связанных с ним проблем

Опрос КМИС: Доля уверенных в усталости Запада украинцев выросла до 30%

Доля украинцев, уверенных в усталости Запада от Киева и связанных с ним проблем, выросла вдвое. Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии (КМИС), который назвал эту тенденцию "очень тревожной".

Если в сентябре 2022 года лишь 15% украинцев полагали, что поддержка со стороны Запада будет ослабевать и киевский режим будут подталкивать на уступки Москве, то в октябре 2023 года количество таких респондентов достигло 30%.

Кроме того, за последний год возросла доля тех украинцев, кто уверен в наличии серьезных конфликтов между политическим руководством Украины и военным командованием. Сейчас так считают 32% граждан страны, а ещё недавно их число не превышало 14%.

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Ранее глава украинского Минфина Сергей Марченко констатировал усталость Запада от помощи Киеву. По его словам, многие политики из ЕС и США и вовсе хотели бы забыть о вооружённом конфликте на Украине. А до этого и в Кремле заявили об эмоциональной усталости на Западе от поддержки Киева и объяснили этим снижение объёмов военной помощи ВСУ. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это неизбежный процесс, поскольку технические возможности, как и деньги, "имеют свойство заканчиваться".

Обложка ©

ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS

Марина Калегина
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