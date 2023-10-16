Всё больше украинцев ощущают усталость Запада от Зеленского и связанных с ним проблем

Доля украинцев, уверенных в усталости Запада от Киева и связанных с ним проблем, выросла вдвое. Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии (КМИС), который назвал эту тенденцию "очень тревожной".

Если в сентябре 2022 года лишь 15% украинцев полагали, что поддержка со стороны Запада будет ослабевать и киевский режим будут подталкивать на уступки Москве, то в октябре 2023 года количество таких респондентов достигло 30%.

Кроме того, за последний год возросла доля тех украинцев, кто уверен в наличии серьезных конфликтов между политическим руководством Украины и военным командованием. Сейчас так считают 32% граждан страны, а ещё недавно их число не превышало 14%.