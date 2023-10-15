У украинской армии нет ресурсов для достижения всех целей, которые были поставлены Киевом перед началом контрнаступления, включая выход к Азовскому морю к концу этого года. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

"У нас недостаточно средств для достижения целей. <...> Доставленной техникой мы не смогли укомплектовать даже все бригады. С ней на самом деле выиграть невозможно, в лучшем случае можно только удержать линию", — сказал он в интервью немецкому изданию FAZ.

Как считает Костенко, для успешного наступления ВСУ необходимо иметь как минимум равные с российской стороной силы по всем видам вооружений. Также он пожаловался, что у украинской армии недостаточно дальнобойных ракет, реактивных систем залпового огня и артиллерии. В заключение нардеп добавил, что "не питает больших надежд и на коалицию по поставкам истребителей".