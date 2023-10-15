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Регион
Опубликовано 15 октября 2023, 12:04
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В Раде признали крах планов по контрнаступлению ВСУ

Депутат Рады Костенко: ВСУ вряд ли смогут выйти к Азовскому морю до конца года

У украинской армии нет ресурсов для достижения всех целей, которые были поставлены Киевом перед началом контрнаступления, включая выход к Азовскому морю к концу этого года. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

"У нас недостаточно средств для достижения целей. <...> Доставленной техникой мы не смогли укомплектовать даже все бригады. С ней на самом деле выиграть невозможно, в лучшем случае можно только удержать линию", — сказал он в интервью немецкому изданию FAZ.

Как считает Костенко, для успешного наступления ВСУ необходимо иметь как минимум равные с российской стороной силы по всем видам вооружений. Также он пожаловался, что у украинской армии недостаточно дальнобойных ракет, реактивных систем залпового огня и артиллерии. В заключение нардеп добавил, что "не питает больших надежд и на коалицию по поставкам истребителей".

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Ранее глава украинского Минфина Сергей Марченко констатировал усталость Запада от помощи Киеву. По его словам, многие политики из ЕС и США и вовсе хотели бы забыть о вооружённом конфликте на Украине.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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