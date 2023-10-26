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26 октября, 09:08

Лавров назвал агрессию Запада частью "крестового похода" США против России

Нападки США на государства, дорожащие своими интересами и суверенитетом, стали настоящим "крестовым походом". Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" в Минске.

"Очевидно, что агрессия Запада против России — лишь часть крестового похода США и их сателлитов против любого члена международного сообщества, который демонстрирует самостоятельность и отстаивает национальные интересы", — объяснил он.

Лавров обсудил в Иране наращивание многопланового партнёрства стран

Лавров обсудил в Иране наращивание многопланового партнёрства стран

Ранее Лавров заявил, что Россия и КНДР сделали шаг вперёд в своих отношениях после сентябрьской встречи первых лиц двух государств. По его словам, это качественно новый уровень.

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ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Татьяна Миссуми
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