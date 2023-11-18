Уволенный Зеленским замглавы СВР Украины закатил скандал из-за "слежки русских агентов"

Зампредседателя Службы внешней разведки Украины Александр Тарасовский перед увольнением обвинил сослуживцев в слежке. Об этом сообщает издание "Страна".

По данным журналистов, в сентябре Тарасовский написал докладную на имя начальника украинской СВР Александра Литвиненко. В документе он обвинил коллег в слежке и заявил, что они якобы могут быть связаны с Россией.