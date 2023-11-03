Зеленский второй раз за полгода сменил командующего силами спецопераций ВСУ
Зеленский назначил Сергея Лупанчука новым командующим силами спецопераций ВСУ
Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил новым командующим силами специальных операций ВСУ Сергея Лупанчука. Тем самым он уволил с этого поста Виктора Хоренко.
"Назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим силами специальных операций Вооружённых сил Украины", — сказано в документе, размещённом на сайте Зеленского.
Лайф напоминает: Виктор Хоренко занимал пост командующего Силами спецопераций ВСУ с июля 2022 года. Его предшественник — Григорий Галаган — также продержался на этом месте сравнительно недолго — с августа 2020-го.
ТАСС / Zuma