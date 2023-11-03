Зеленский второй раз за полгода сменил командующего силами спецопераций ВСУ

Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил новым командующим силами специальных операций ВСУ Сергея Лупанчука. Тем самым он уволил с этого поста Виктора Хоренко.

Запад определился с фаворитом, на которого сменит "обезумевшего" Зеленского

Лайф напоминает: Виктор Хоренко занимал пост командующего Силами спецопераций ВСУ с июля 2022 года. Его предшественник — Григорий Галаган — также продержался на этом месте сравнительно недолго — с августа 2020-го.