Зеленский по неясным причинам уволил замглавы Службы внешней разведки Украины
Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Тарасовского
Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. Причины такого решения не называются.
Александр Тарасовский, уволенный с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины. Фото © Telegram / "Политика страны"
"Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины", — говорится в тексте указа, размещённого на сайте Зеленского.
Ранее Лайф писал, что Зеленский сменил главу Сил специальных операций ВСУ Хоренко на Сергея Лупанчука. Хоренко командовал силами спецопераций с июля этого года. Прежде эту должность занимал Григорий Галаган, он тоже продержался на этом месте сравнительно недолго — с августа 2020-го.
ТАСС / AP