Зеленский по неясным причинам уволил замглавы Службы внешней разведки Украины

Ранее Лайф писал, что Зеленский сменил главу Сил специальных операций ВСУ Хоренко на Сергея Лупанчука. Хоренко командовал силами спецопераций с июля этого года. Прежде эту должность занимал Григорий Галаган, он тоже продержался на этом месте сравнительно недолго — с августа 2020-го.