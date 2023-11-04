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4 ноября, 15:46

"Не понимаю, что произошло": Уволенный Зеленским командующий ССО узнал об отставке из СМИ

"Страна": Экс-командующий ССО ВСУ Хоренко узнал об отставке из СМИ

<p>Владимир Зеленский и Виктор Хоренко. Обложка © ТАСС / Zuma</p>

Владимир Зеленский и Виктор Хоренко. Обложка © ТАСС / Zuma

Бывший командующий Силами специальных операций (ССО) ВСУ Виктор Хоренко не знал, что Владимир Зеленский собирается его уволить. Как пишет издание "Страна.ua", генерал-майор увидел новости об этом лишь в средствах массовой информации.

"Причины лично не знаю. Не понимаю, что произошло", — прокомментировал Хоренко своё увольнение.

Он также заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не подавал никакого представления на его увольнение.

Накануне стало известно, что Зеленский сменил главу Сил специальных операций ВСУ Хоренко на Сергея Лупанчука. Хоренко командовал силами спецопераций с июля этого года. Ранее эту должность занимал Григорий Галаган, он тоже продержался на этом месте сравнительно недолго — с августа 2020-го.

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Наталья Исакова
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