"Не понимаю, что произошло": Уволенный Зеленским командующий ССО узнал об отставке из СМИ

Бывший командующий Силами специальных операций (ССО) ВСУ Виктор Хоренко не знал, что Владимир Зеленский собирается его уволить. Как пишет издание "Страна.ua", генерал-майор увидел новости об этом лишь в средствах массовой информации.

"Причины лично не знаю. Не понимаю, что произошло", — прокомментировал Хоренко своё увольнение.

Он также заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не подавал никакого представления на его увольнение.