Трём генералам ВСУ грозит отставка по приказу министра обороны Украины

Сразу три генерала Вооружённых сил Украины могут лишиться занимаемых постов по решению министра обороны страны Рустема Умерова. Сейчас глава ведомства готовит представления к их увольнению. Об этом со ссылкой на источники сообщила "Украинская правда".

В издании уточнили, что от должности планируется освободить командующего Медицинскими силами ВСУ Татьяну Остащенко. На увольнении генерал-майора настаивали парамедики и волонтёры. Ещё отставка грозит командующему Объединёнными силами ВСУ Сергею Наеву. Он, напомнили в издании, может стать фигурантом в деле об обороне Херсонщины в начале СВО. Завершает список командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

О замене руководителей вышеназванных структурных подразделений в Министерстве обороны задумались уже давно, сказано в материале. Отставка генералов обсуждается на протяжении нескольких месяцев.