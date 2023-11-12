Потери украинской армии на Донецком направлении, которое считается самым смертоносным участком фронта, за минувшие сутки достигают около 250 солдат. Также противник лишился в боях с российскими военными трёх бронемашин и трёх пикапов, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах населённых пунктов Курдюмовка и Клещеевка ДНР. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа", — уточнили в министерстве.

Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы Российская армия нанесла удары по самоходной артиллерийской установке Krab польского производства, американской гаубице М119, трём Д-30 и одной гаубице Д-20.