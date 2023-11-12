Счёт идёт на сотни: Раскрыты потери ВСУ на самом смертоносном участке фронта за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 250 военных убитыми и ранеными на Донецком направлении
Потери украинской армии на Донецком направлении, которое считается самым смертоносным участком фронта, за минувшие сутки достигают около 250 солдат. Также противник лишился в боях с российскими военными трёх бронемашин и трёх пикапов, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе СВО.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах населённых пунктов Курдюмовка и Клещеевка ДНР. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа", — уточнили в министерстве.
Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы Российская армия нанесла удары по самоходной артиллерийской установке Krab польского производства, американской гаубице М119, трём Д-30 и одной гаубице Д-20.
А двумя днями ранее российские военные отразили три атаки ВСУ в районах населённых пунктов Донецкой Народной Республики, в результате чего противник потерял до 305 военных и 13 единиц техники, рассказали в Минобороны РФ.
ТАСС / Александр Полегенько