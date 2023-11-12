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Опубликовано 12 ноября 2023, 11:32
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Раскрыты потери ВСУ на самом смертоносном участке фронта за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 250 военных убитыми и ранеными на Донецком направлении

Потери украинской армии на Донецком направлении, которое считается самым смертоносным участком фронта, за минувшие сутки достигают около 250 солдат. Также противник лишился в боях с российскими военными трёх бронемашин и трёх пикапов, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах населённых пунктов Курдюмовка и Клещеевка ДНР. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа", — уточнили в министерстве.

Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы Российская армия нанесла удары по самоходной артиллерийской установке Krab польского производства, американской гаубице М119, трём Д-30 и одной гаубице Д-20.

Стало известно число уничтоженных в СВО самолётов, вертолётов и танков ВСУ
Стало известно число уничтоженных в СВО самолётов, вертолётов и танков ВСУ

А двумя днями ранее российские военные отразили три атаки ВСУ в районах населённых пунктов Донецкой Народной Республики, в результате чего противник потерял до 305 военных и 13 единиц техники, рассказали в Минобороны РФ.

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ТАСС / Александр Полегенько

Андрей Бражников
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