Российские силы уничтожили 534 самолёта, 254 вертолёта и более 13 тысяч танков ВСУ за время проведения специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в материалах Минобороны РФ.

"Уничтожено: 534 самолёта, 254 вертолёта, 8829 БПЛА, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 346 танков и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7059 орудий полевой артиллерии и миномётов", — уточнили в оборонном ведомстве.

Помимо того, бойцы Российской армии лишили украинских солдат 15 194 единицы специальной военной автомобильной техники.