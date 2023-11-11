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Опубликовано 11 ноября 2023, 11:27

Стало известно число уничтоженных в СВО самолётов, вертолётов и танков ВСУ

ВС РФ уничтожили 534 самолёта, 254 вертолёта и более 13 тысяч танков ВСУ в СВО

Российские силы уничтожили 534 самолёта, 254 вертолёта и более 13 тысяч танков ВСУ за время проведения специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в материалах Минобороны РФ.

"Уничтожено: 534 самолёта, 254 вертолёта, 8829 БПЛА, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 346 танков и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7059 орудий полевой артиллерии и миномётов", — уточнили в оборонном ведомстве.

Помимо того, бойцы Российской армии лишили украинских солдат 15 194 единицы специальной военной автомобильной техники.

МО РФ: Российские системы ПВО за неделю уничтожили восемь боевых самолётов ВСУ
МО РФ: Российские системы ПВО за неделю уничтожили восемь боевых самолётов ВСУ

А ранее Лайф рассказывал, что российские системы ПВО в октябре ликвидировали более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ. В их числе 37 самолётов и шесть американских ракет ATACMS.

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ТАСС / dpa / picture-alliance / Daniel Karmann

Андрей Бражников
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