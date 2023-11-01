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Регион
Опубликовано 1 ноября 2023, 10:06

Шойгу: Российские системы ПВО за месяц сбили 37 украинских самолётов

За минувший месяц российские системы ПВО уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в Минобороны.

"За прошедший месяц ими уничтожено свыше тысячи четырёхсот средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолётов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства Соединённых Штатов Америки", — сказал он.

Шойгу: В зону СВО в день поставляется до 10–15 тысяч тонн боеприпасов и топлива
Шойгу: В зону СВО в день поставляется до 10–15 тысяч тонн боеприпасов и топлива

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что ВС России получили новые смертоносные для украинских самолётов комплексы. С их помощью всего за пять дней удалось сбить 24 самолёта.

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Vk / Минобороны России

Матвей Константинов
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