Шойгу: Российские системы ПВО за месяц сбили 37 украинских самолётов

За минувший месяц российские системы ПВО уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в Минобороны.

"За прошедший месяц ими уничтожено свыше тысячи четырёхсот средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолётов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства Соединённых Штатов Америки", — сказал он.