Шойгу: Российские системы ПВО за месяц сбили 37 украинских самолётов
За минувший месяц российские системы ПВО уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в Минобороны.
"За прошедший месяц ими уничтожено свыше тысячи четырёхсот средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолётов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства Соединённых Штатов Америки", — сказал он.
Ранее Сергей Шойгу сообщил, что ВС России получили новые смертоносные для украинских самолётов комплексы. С их помощью всего за пять дней удалось сбить 24 самолёта.
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Vk / Минобороны России