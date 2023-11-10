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Регион
Опубликовано 10 ноября 2023, 13:36
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МО РФ: Российские системы ПВО за неделю уничтожили восемь боевых самолётов ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили восемь боевых самолётов ВСУ за неделю. Об этом журналистам рассказали в пятницу, 10 ноября, в пресс-службе Минобороны.

"Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито восемь боевых самолётов Воздушных сил Украины, в том числе четыре МиГ-29, два Су-27 и два штурмовика Су-25", указано в сообщении ведомства.

Российские системы ПВО за сутки уничтожили 38 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за сутки уничтожили 38 украинских беспилотников

А ранее Лайф рассказывал, что российские системы ПВО в октябре ликвидировали более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ. В их числе 37 самолётов и шесть американских ракет ATACMS.

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VK / Минобороны России

Дарья Нарыкова
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