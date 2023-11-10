МО РФ: Российские системы ПВО за неделю уничтожили восемь боевых самолётов ВСУ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили восемь боевых самолётов ВСУ за неделю. Об этом журналистам рассказали в пятницу, 10 ноября, в пресс-службе Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито восемь боевых самолётов Воздушных сил Украины, в том числе четыре МиГ-29, два Су-27 и два штурмовика Су-25", — указано в сообщении ведомства.
А ранее Лайф рассказывал, что российские системы ПВО в октябре ликвидировали более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ. В их числе 37 самолётов и шесть американских ракет ATACMS.
VK / Минобороны России