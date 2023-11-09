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Опубликовано 9 ноября 2023, 11:56

Российские системы ПВО за сутки уничтожили 38 украинских беспилотников

За сутки российские системы ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Харьковской областях. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Таволжанка Харьковской области, Липовое Донецкой Народной Республики, Сергеевка, Нежурино Луганской Народной Республики, Скелеватое, Ульяновка и Мирное Запорожской области", — указали в ведомстве.

Там уточнили, что с начала проведения СВО российские войска ликвидировали 8 771 беспилотный летательный аппарат противника. Кроме того, ВС РФ уничтожили 533 самолёта, 254 вертолёта, 441 зенитный ракетный комплекс.

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Российские средства ПВО сбили украинский самолёт МиГ-29 в небе над ДНР

С начала спецоперации Вооружённые силы России также ликвидировали 13 306 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, 1 183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 035 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 15 126 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Лайф писал о том, что российские военные нанесли огневое поражение живой силе и технике трёх украинских бригад на Южно-Донецком направлении. По данным Минобороны РФ, наибольший ущерб ВСУ был нанесён у Антоновки, Новомихайловки, Новоукраинки и Угледара.

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Vk / Минобороны России

Илья Суриков
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