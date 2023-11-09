Российские военные разгромили противника у Антоновки, Новомихайловки и Угледара

Российские военные нанесли огневое поражение живой силе и технике трёх украинских бригад на Южно-Донецком направлении. Такие данные озвучили журналистам в четверг, 9 ноября, в пресс-службе Минобороны. Наибольший ущерб ВСУ был нанесён у Антоновки, Новомихайловки, Новоукраинки и Угледара.

Потери противника на данном направлении за сутки составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, как сообщили в Минобороны, украинская армия лишилась трёх боевых бронемашин, а также четырёх автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б" и боевая машина РСЗО "Град".